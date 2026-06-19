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GaiaZoo

Capibara wordt geknuffeld door aap in Limburgse dierentuin: 'Geloof het of niet'

Vandaag, 11.05 uur

VIDEO Het bij elkaar zetten van verschillende diersoorten in dierentuinen kan bijzondere beelden opleveren. In de Limburgse dierentuin GaiaZoo delen capibara's een verblijf met een bedreigde apensoort: de geelborstkapucijnaap. Een korte video van een interactie tussen beide soorten gaat viral op Facebook.

Op de beelden, die inmiddels al meer dan 700.000 keer bekeken zijn, is te zien hoe een capibara een knuffel krijgt van één van de aapjes. Ondertussen staat een ander aapje er vertwijfeld bij te kijken. Het grotere dier lijkt er geen probleem mee te hebben: de capibara maakt geen aanstalten om te vertrekken.

In de beschrijving benadrukt GaiaZoo dat het niet om een gemanipuleerd filmpje gaat. "Geloof het of niet... Maar dit zijn échte beelden van de capibara en geelborstkapucijnapen." Het park in Kerkrade noemt het "een leuk voorbeeld van hoe een gemengd dierenverblijf goed kan uitpakken".

Atlantische kust
De capibara - het grootste knaagdier ter wereld - leeft van nature in Zuid-Amerika, meestal in groepen bij water. De soort is niet bedreigd. Dat ligt anders bij de geelborstkapucijnaap, een Braziliaanse primatensoort. De apen komen alleen voor in een klein deel van Oost-Brazilië, in bosgebieden langs de Atlantische kust.



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