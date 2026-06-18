Efteling

Efteling vervangt tomaten door komkommers om voedselverspilling tegen te gaan

VIDEO De Efteling heeft tomaatjes in een kindermenu vervangen door komkommers, in de hoop voedselverspilling tegen te gaan. Dat is één van de veranderingen die is doorgevoerd dankzij de inzet van een slimme prullenbak, achter de schermen. De bak analyseert wat bezoekers weggooien.

"De slimme prullenbak zetten we in bij een aantal horecalocaties van de Efteling", laat het park weten. Voor het project wordt samengewerkt met de firma Orbisk. Dankzij de verzamelde gegevens kan men "slimme keuzes maken". "We bakken nu precies de juiste hoeveelheid broodjes af en serveren kleine komkommertjes bij het kindermenu in plaats van cherrytomaatjes."

De tomaatjes belandden namelijk stelselmatig in de vuilnisbak. "Dus nu krijgen kinderen iets waar ze wel enthousiast van worden." De Efteling bekijkt eveneens "welke borden er leeg terugkomen". "Onze slimme prullenbak ziet precies wat er wel of niet wordt opgegeten, zodat we daar in de toekomst rekening mee kunnen houden."



2030

De Efteling wil toewerken naar 100 procent circulaire afvalstromen in 2030, met 0 procent restafval. Sinds 2019 nam de hoeveelheid restafval al met bijna 16 procent af. Daarnaast zijn alle afvalstromen in het park tegenwoordig "100 procent schoon", aldus de Efteling.