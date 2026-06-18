Efteling

Hoeveel mensen zijn er per dag in de Efteling? Bezoekersaantal per ongeluk openbaar

FOTO'S De Efteling maakt jaarlijks bezoekersaantallen bekend, maar de cijfers op dagbasis blijven normaal gesproken geheim. Toch gebeurde het vorig jaar meerdere keren dat dagelijkse bezoekerscijfers uitlekten. De boosdoeners: tv-schermen in personeelsruimtes, die per ongeluk zichtbaar waren voor bezoekers. Deze week was het opnieuw raak.

Het park probeert dergelijke aantallen normaal gesproken binnenskamers te houden. Dan helpt het niet als ze op grote schermen zichtbaar zijn voor passanten. Woensdag werd de interne informatie gespot op een kantoorruimte in vakantiepark Efteling Loonsche Land.

Het scherm toont verschillende interessante gegevens: voor dinsdag 16 juni had men gerekend op 15.000 gasten, maar dat werden er uiteindelijk ongeveer 16.000. Het park werd beoordeeld met een 8,2. Dat is een stuk lager dan het rapportcijfer waar men intern naar streeft: een 9+. De omzet was "ongeveer gelijk aan begroting".



Lager dan 8

Verder zien we een overzicht van het aantal dagen met uitstekende en tegenvallende beoordelingen. Dit jaar werd de gewenste score - hoger dan een 9 - op 33 van de 168 dagen bereikt. Eén dag leverde tot nu toe een cijfer lager dan 8 op. De gemiddelde bezoekerswaardering daalde vooralsnog: van 8,86 in 2025 naar 8,80 in 2026.











