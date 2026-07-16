Attractiepark Toverland

Pretpark in New York bouwt exacte kopie van schommelschip uit Toverland, inclusief naam en thema

Een pretpark in de Amerikaanse staat New York werkt aan een kloon van een attractie uit het Limburgse Toverland. In Toverland is sinds 2010 het schommelschip Scorpios te vinden. De toevoeging werd speciaal voor het park ontworpen en gedecoreerd. Toch is de ride binnenkort niet meer uniek.

Om de schommelende boot vorm te geven, schakelde Toverland destijds ontwerper Ilja Vijgen van de firma Imagic Concepts in. "Ik begon bij de basis: het ging om een oud-Grieks oorlogsschip met de naam Scorpios", vertelt hij in een interview in het jubileumboek Nooit Uitgetoverd, over het 25-jarig bestaan van Toverland.

"Dus ging ik zoeken naar materialen en elementen die daarbij passen en probeerde ik met het uiterlijk de naam eer aan te doen. Daarom ziet het schip eruit als een schorpioen." Het idee van designer Vijgen wordt nu, zestien jaar later, ook in New York gebruikt.



Bouwfoto's

Attractiebouwer Metallbau Emmeln haalde het concept opnieuw uit de kast voor een schip in het pretpark Playland Park in de stad Rye, zo blijkt uit bouwfoto's die online verschenen. Ook de naam werd een-op-een overgenomen. Gaat Toverland juridische stappen ondernemen? Zover zal het waarschijnlijk niet komen, vertelt een woordvoerster aan Looopings.



"We zien het als een compliment dat Playland dusdanig onder de indruk was van ons schommelschip Scorpios, dat ze nu zelf een attractie bouwen die hierop gebaseerd is", aldus de voorlichtster. Ze geeft aan dat Toverland "positief verrast is dat er aan de overkant van de oceaan binnenkort nog een Scorpios te vinden zal zijn".



Overheid

De openingsdatum van de Amerikaanse Scorpios-variant is nog niet bekend. Playland Park, eigendom van de lokale overheid in Westchester County, bestaat al sinds 1928. Er staan voornamelijk kermisattracties, waaronder vier achtbanen.



