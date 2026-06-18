Natura Artis Magistra

Partij voor de Dieren reageert op coalitieakkoord Amsterdam: 'Alsof ze je een Artis-abonnement proberen aan te smeren'

De Partij voor de Dieren haalt hard uit naar de plannen van de nieuwe coalitie in Amsterdam. Vooral de extra steun voor dierentuin Artis schiet bij de partij in het verkeerde keelgat. In een reactie op het coalitieakkoord schrijven de dierenvrienden: "Het leest bijna alsof PRO en D66 je een Artis-abonnement proberen aan te smeren."

PRO Amsterdam - voorheen GroenLinks en PvdA - en D66 presenteerden deze week hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Daarin staat dat Artis een extra impuls krijgt van 7 miljoen euro. De dierentuin ontvangt daarnaast al jaarlijks 4 miljoen euro subsidie van de gemeente.

In het akkoord wordt te weinig aandacht besteed aan dierenwelzijn, vindt de Partij voor de Dieren. De partij wijst erop dat er nauwelijks plannen in staan voor dieren in nood, opvangorganisaties en de bescherming van vrij levende dieren. In plaats daarvan zou de aandacht vooral uitgaan naar huisdieren en de dieren in Artis.



Zeeleeuwen

De kritiek past in een langer lopend conflict tussen de partij en de Amsterdamse dierentuin. Vorig jaar uitte de Partij voor de Dieren meermaals zorgen over het welzijn van de zeeleeuwen in Artis. De fractie liet de dieren observeren, schakelde deskundigen in en deed meldingen bij toezichthouders. Later volgde ook een formeel handhavingsverzoek aan het ministerie.



Artis erkende destijds dat het huidige zeeleeuwenverblijf niet meer voldoet aan de eigen wensen en eisen. De dierentuin maakte bekend dat de zeeleeuwen het park zullen verlaten. Een deel van de dieren was toen al verhuisd naar een andere Europese dierentuin. Voor de overgebleven zeeleeuwen werd gezocht naar een nieuwe bestemming.



Ontzettend achterhaald

In de reactie op het coalitieakkoord herhaalt de partij het principiële bezwaar tegen dierentuinen. "Wij vinden het ontzettend achterhaald om vast te blijven houden aan het opsluiten van dieren voor vermaak." Men zegt te blijven strijden voor een transitie van Artis naar een openbaar stadspark, zonder het tentoonstellen van levende dieren.