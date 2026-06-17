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Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Diergaarde Blijdorp brengt nostalgische attractie terug: treintje gaat weer rijden

Gisteren, 21.21 uur

Bezoekers van Diergaarde Blijdorp kunnen deze zomer weer een ritje maken met een parktrein. De Rotterdamse dierentuin herintroduceert de Blijdorp Express, als onderdeel van een tijdelijke proef. Die loopt van zaterdag 20 juni tot en met zondag 13 september.

Jarenlang reed een treintje door Blijdorp onder de naam Blijdorp Express, later omgedoopt tot Jungle Express. Het concept verdween in 2020. Nu keert de attractie tijdelijk terug. Bezoekers kunnen zonder reservering instappen door aan te sluiten in de wachtrij. Per rit is plaats voor maximaal 36 personen.

De Blijdorp Express rijdt straks dagelijks tussen 09.30 en 17.30 uur. Er zijn twee opstapplaatsen: bij de hoofduitgang en bij de uitgang aan de stadszijde. Een rit tussen beide haltes duurt ongeveer een half uur. Wie een volledige ronde door de dierentuin wil maken, is ongeveer een uur onderweg en moet bij de haltes opnieuw aansluiten in de rij.

Resultaten
Blijdorp spreekt over een pilot. Tijdens de proefperiode wil de dierentuin onderzoeken wat het effect is op de bezoekerservaring. Als de resultaten positief zijn, wordt gekeken of de Blijdorp Express in de toekomst vaker kan terugkeren, bijvoorbeeld tijdens drukke vakantieperiodes.

Waar het treintje vroeger met de klok mee door het oudere deel van het park reed, gebeurt dat nu tegen de klok in. Ook is één van de haltes verplaatst. De stop bij de Rivièrahal komt iets verderop te liggen, in de buurt van het flamingoverblijf. Net als in het verleden is de Rotterdamse vervoerder RET als partner bij het project betrokken.

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