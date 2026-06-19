ZooParc Overloon

Europese dierentuinvereniging grijpt in: Brabants dierenpark raakt belangrijke status kwijt

FOTO'S Een Brabants dierenpark is een belangrijke status binnen de Europese dierentuinwereld kwijtgeraakt. ZooParc Overloon, net als bijvoorbeeld Beekse Bergen onderdeel van recreatiegroep Libéma, werd gedegradeerd door de Europese dierentuinvereniging EAZA. De organisatie ziet streng toe op onder meer dierenwelzijn en veiligheid.

Voortaan is ZooParc Overloon niet langer een volledig geaccrediteerd lid van de club. In plaats daarvan kwam er een voorwaardelijk lidmaatschap van één jaar. De maatregel volgt op een evaluatie waarbij meerdere verbeterpunten werden vastgesteld. ZooParc kreeg een jaar de tijd om de aandachtspunten aan te pakken.

Vier van de zes punten zijn inmiddels opgelost, maar twee onderdelen bleven binnen de gestelde termijn onveranderd. Het gaat om aanpassingen aan de omheining van het verblijf van de rode panda's en een uitbreiding van het binnenverblijf van de kleinklauwotters. Daardoor werd het lidmaatschap teruggeschroefd naar een voorwaardelijke status.



Aangescherpt

Men mag zich niet langer een geaccrediteerd lid van EAZA noemen. In een reactie laat een woordvoerster van moederbedrijf Libéma weten dat de standaarden en richtlijnen van EAZA onlangs zijn aangescherpt. ZooParc behoorde tot de eerste groep dierentuinen die volgens de nieuwe regels werd beoordeeld.



De evaluatie bevatte volgens haar naast positieve beoordelingen ook een zestal verbeterpunten. "Helaas is het niet gelukt de laatste twee punten binnen de gestelde termijn op te lossen", legt de voorlichtster uit. De resterende werkzaamheden worden naar verwachting nog dit jaar uitgevoerd.



Fokprogramma's

ZooParc verwacht begin volgend jaar weer volledig aan alle voorwaarden te voldoen. EAZA, voluit European Association of Zoos and Aquaria, is een samenwerkingsverband van honderden dierentuinen en aquaria in Europa, West-Azië en het Midden-Oosten. De organisatie coördineert fokprogramma's voor bedreigde diersoorten. Een lidmaatschap wordt binnen de sector gezien als een belangrijk kwaliteitskeurmerk.



Eigenaar Libéma noemt ZooParc Overloon een "moderne dierentuin met een duidelijke toekomstvisie". Het management hecht naar eigen zeggen "grote waarde" aan de richtlijnen en adviezen van EAZA. "De ontvangen feedback wordt dan ook serieus genomen. Dierenwelzijn en gastbeleving staan altijd voorop binnen ZooParc."







