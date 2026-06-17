Miniworld Rotterdam

Noodlijdend Miniworld Rotterdam lijkt gered: wordt onderdeel van speelpark Spelen bij Beelen

Miljonair Wim Beelen werpt Miniworld Rotterdam een reddingsboei toe. Afgelopen week werd bekend dat de miniatuurattractie per direct zou sluiten vanwege een naderend faillissement. Beelen, die momenteel bezig is om het geflopte attractiepark Rivoli Rotterdam nieuw leven in te blazen, besloot de trekpleister over te nemen.

Dat laat hij weten in een bericht op LinkedIn. "Miniworld Rotterdam is al twintig jaar een icoon in de stad", aldus de ondernemer. "Toen we de afgelopen week zo veel verzoeken kregen van Rotterdammers, en ook de gemeenteraad zocht naar een manier om Miniworld te redden, was de keuze voor mij snel gemaakt."

Vandaag is er een intentieovereenkomst getekend tussen Miniworld Rotterdam en Larendael, de investeringsgroep van Beelen. "We zorgen voor een overbruggingskrediet en dragen mee in de schuldsanering, zodat Miniworld al aanstaande zaterdag weer open kan", schrijft hij. "Marc van Buren en zijn team richten zich volledig op het openen en openhouden van Miniworld, terwijl wij voor de rest zorgen."



Verhuizen

En daar blijft het niet bij: men wil Miniworld op den duur verhuizen naar Spelen bij Beelen, het nieuwe familiepark dat de zakenman momenteel aan het ontwikkelen is. Het voormalige Rivoli van Hennie van der Most moet de komende maanden getransformeerd worden tot een speelpark voor de jeugd. De meeste mechanische attracties maken daarbij plaats voor speeltoestellen.



Ook de Rotterdamse miniatuurstad krijgt er dus waarschijnlijk een plekje. "We gaan ons de komende twaalf maanden inzetten voor een mooie, blijvende plek bij Spelen bij Beelen", zegt de eigenaar. "Een nieuwe start, met een gezonde toekomst voor deze prachtige attractie."



Gemeenteraad

Beelen houdt wel een slag om de arm. Hij geeft aan dat er steun nodig is vanuit de gemeenteraad. "Dit kan alleen slagen als de gemeente Rotterdam met ons meewerkt. Ik vertrouw erop dat we hier samen een succes van gaan maken."



Voor Beelen heeft de verhuizing nog een voordeel. Als Miniworld onderdeel wordt van Spelen bij Beelen, ontstaat er een extra argument om het terrein na 2030 niet te sluiten. De ondernemer beschikt momenteel over erfpachtrechten tot eind 2030, maar de gemeente Rotterdam ziet op die plek liever woningbouw verschijnen. Door Miniworld aan de locatie te koppelen, wordt een gedwongen vertrek politiek gezien ingewikkelder.