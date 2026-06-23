Looopings

Mijlpaal voor Looopings: 25.000 artikelen sinds de start in 2010

Op Looopings is vandaag artikel nummer 25.000 verschenen. Sinds de oprichting van de website in juli 2010 publiceerde de redactie maar liefst 25.000 nieuwsberichten, reportages, interviews, achtergrondverhalen en analyses over pretparken, dierentuinen, waterparken, kermissen en andere dagattracties.

Looopings begon zestien jaar geleden als een plek voor columns over de Europese pretparkwereld. Inmiddels is de website uitgegroeid tot een volwaardig nieuwsplatform en een vaste waarde in de recreatiebranche. Dat is terug te zien in de cijfers: het aantal gepubliceerde berichten neemt al jaren toe.

Sinds 2019 werd elk jaar een record gebroken. In 2023 verschenen 2307 berichten op Looopings. Dat werden er 2513 in 2024, gevolgd door 2777 in 2025. 2026 ligt op koers om opnieuw een recordjaar te worden. Het maakt duidelijk dat we nog lang niet zijn uitgepraat over de sector, waarin mooie en spraakmakende momenten - van investeringen tot incidenten - elkaar in hoog tempo opvolgen.



Persberichten

Eén ding veranderde het afgelopen anderhalve decennium nooit: Looopings onderscheidt zich van fansites en imitators door te kiezen voor een onafhankelijke aanpak. Waar andere sites ervoor kiezen om zich te laten leiden door persberichten van marketingafdelingen, bepalen we liever zelf wat nieuwswaardig is en wat niet.



In de loop der jaren werd de site ook een rijk archief, met zestien jaar aan nieuws, feiten en beeldmateriaal. Daardoor zijn niet alleen recente ontwikkelingen terug te vinden, maar ook duizenden verhalen over verdwenen attracties, opvallende incidenten, grote uitbreidingen en bijzondere projecten uit binnen- en buitenland.



Lezers

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