Attractiepark Toverland

Geen abonnement, wel vaak naar Toverland? Attractiepark introduceert Summer Pass

Wie zin heeft om deze zomer vaak naar Toverland te gaan, kan vanaf vandaag een Summer Pass kopen. Daarmee mogen bezoekers drie maanden lang zo vaak langskomen als ze willen, van woensdag 1 juli tot en met woensdag 30 september. Een zomerpas kost 79 euro voor volwassenen en 59 euro voor kinderen met een lengte tot 140 centimeter.

Toverland benadrukt dat de kaart na twee bezoekjes al voordeliger is dan het aanschaffen van losse tickets tegen het reguliere tarief. Voor 25 euro extra is het ook mogelijk om gebruik te maken van de parkeerplaats zonder een apart parkeerkaartje aan te hoeven schaffen. Dat kost normaal 13,50 euro per dag.

"Ideaal wanneer alles stiekem toch wel steeds duurder wordt, maar je toch tropisch wil blijven genieten", laat men weten. Het aanschaffen van een Summer Pass kan zowel online als bij de kassa. Dat kan ook na afloop van een dagje Toverland, waarbij de ticketprijs in mindering zal worden gebracht.



Parade

Tussen zaterdag 11 juli en zondag 30 augustus staat Toverland in het teken van Summer Feelings, met extra entertainment en ruimere openingstijden, tot 19.00 of 20.00 uur. Het programma is identiek aan vorig jaar, met onder meer de Summer Feelings Parade, een vuurshow, een straatact met een draakje en een bellenvoorstelling.