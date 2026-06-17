Efteling

Nieuwe Efteling-theatershow Magicaluna wordt al twee dagen niet opgevoerd

Bezoekers van de Efteling kunnen al twee dagen niet kijken naar de theatershow Magicaluna. Eigenlijk zou de nieuwe productie dit zomerseizoen dagelijks te zien zijn in het Efteling Theater, gelegen bij de hoofdentree. Toch waren er gisteren onaangekondigd geen voorstellingen. Ook vandaag staat de magische illusieshow niet op het programma.

Dat heeft te maken met een bedrijfsevenement in het Efteling Theater, meldt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. Doordat de theaterzaal is afgehuurd, kan de locatie niet gebruikt worden. Opvallend genoeg is het wegvallen van Magicaluna vooraf niet gecommuniceerd.

De Efteling gaf eerder aan dat de voorstelling in principe drie keer per dag vertoond zou worden tussen 3 april en 8 november. Maar wie de officiële Efteling-app opent, ziet nu de melding "Geen shows vandaag", zonder verdere uitleg. Volgens de voorlichter is het de bedoeling om de productie in de zomermaanden wél elke dag op te voeren.



Roodkapje

Magicaluna draait om het tienermeisje Luna. Zij komt terecht in een droomwereld met wonderlijke wezens. De Efteling noemt het een "non-verbale spektakelshow". Men kocht een bestaande illusievoorstelling bij producent Magus Utopia. Het concept kreeg een Efteling-tintje door de toevoeging van figuren als Roodkapje en Jokie.