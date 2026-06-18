Efteling

Vrouw flasht in de Efteling en zet zelf de foto's online: 'Wie zou dit durven?'

FOTO'S Sommigen gebruiken een dagje Efteling om te ontspannen, anderen krijgen er een kick van om iets te doen dat niet mag. Een 39-jarige vrouw koos onlangs voor dat laatste. Tijdens een bezoek aan de Efteling besloot ze te flashen: op verschillende plekken in het attractiepark liet ze zich fotograferen met een ontbloot boven- of onderlijf.

De foto's deelt ze online met de wereld via fetisjwebsite FetLife, waar ze zichzelf - opvallend genoeg - Aquanura noemt: de naam van de watershow in de Efteling. Op de afbeeldingen is te zien hoe ze zichzelf bloot geeft op het plein bij De Indische Waterlelies in het Sprookjesbos.

Hetzelfde deed ze in het Wonder Depot van het Efteling Museum op het Anton Pieckplein. Haar gezicht heeft ze zelf gecensureerd, de rest komt op de website in kwestie wel volledig in beeld. "Publiekelijk flashen in de Efteling, wie zou dit durven?", schreef ze erbij. "We beleven ons eigen ondeugende sprookje!"



Parkreglement

Ook haar 49-jarige vriend reageert. "De Efteling werd die dag een beetje magischer...", zegt hij. Het park is er uiteraard niet blij mee: men vindt dergelijk gedrag niet geschikt voor een plek waar gezinnen met kinderen komen. Bovendien wordt het parkreglement ermee overtreden. Daarin staat dat aanstootgevend gedrag uit den boze is.



Het Sprookjesbos heeft kennelijk een bijzondere uitwerking op bepaalde Efteling-bezoekers. Eind 2024 ontstond nog ophef toen het Russische 18+-ster Sweetie Fox verschillende sprookjestaferelen in het Kaatsheuvelse park gebruikt als introductiescènes voor een pikante video. Later doken gewaagde Sprookjesbos-beelden op van mediapersoonlijkheid en OnlyFans-model Nicol Kremers.











