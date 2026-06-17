Plopsaland Resort Deutschland

Legendarische achtbaan bestaat 25 jaar: pretpark pakt uit met feestavond

Eén van de bekendste achtbanen van Europa bestaat 25 jaar. Plopsaland Deutschland staat binnenkort uitgebreid stil bij het zilveren jubileum van de geliefde rollercoaster Expedition GeForce, geopend in 2001. Op zaterdag 20 juni vindt een speciaal jubileumevenement plaats rond de attractie.

Bezoekers met een apart toegangsbewijs kunnen tussen 18.00 en 24.00 uur deelnemen aan de GeForce Celebration. Op het programma staan ritjes na sluitingstijd, de presentatie van een jubileumcollectie, optredens van dj's en een vuurwerkshow. Ook houdt het park een sponsoractie: voor elke gereden rit gaat 1 euro naar een goed doel.

Expedition GeForce van de Liechtensteinse fabrikant Intamin wordt gezien als het grote broertje van de bekende Goliath in Walibi Holland. De baan is 1220 meter lang en 53 meter hoog. Tijdens de inversieloze rit wordt een topsnelheid bereikt van 120 kilometer per uur. Met name de vele momenten van gewichtloosheid maken de achtbaan populair onder kenners.



Internationale onderscheidingen

Plopsaland Deutschland benadrukt dat BigFM Expedition GeForce, zoals de volledige naam tegenwoordig luidt, in de loop der jaren meer dan veertig internationale onderscheidingen heeft ontvangen. De attractie werd daarnaast 21 keer uitgeroepen tot beste achtbaan van Europa bij de Golden Ticket Awards. Ook verschijnt de baan nog regelmatig hoog in internationale ranglijsten van achtbaanfans en pretparkclubs.



Op dit moment wordt gewerkt aan een geduchte concurrent: het Duitse Plopsa-park wil in 2028 een spinning coaster met lanceringen en inversies in gebruik nemen, vergelijkbaar met The Ride to Happiness in zusterpark Plopsaland Belgium. Voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Eigenlijk had het project al in 2024 af moeten zijn.