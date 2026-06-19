Efteling

IJssalon Efteling serveert geen schepijs meer: daarvoor kunnen bezoekers voortaan elders terecht

FOTO'S Efteling-bezoekers kunnen voortaan geen schepijs meer vinden bij een ijssalon op het Anton Pieckplein. Wie een bezoek brengt aan ijszaak Den Suykerbuyk, treft alleen nog wafels, softijs en milkshakes aan. Schepijs verhuisde naar een andere locatie, zo'n 120 meter verderop: verkooppunt La Dame Blanche.

Die horecagelegenheid bevindt zich in het pand van restaurant Het Witte Paard. Afgelopen week vond er groot onderhoud plaats. Het uiterlijk bleef grotendeels gelijk, maar er kwamen wel nieuwe rekken en vitrines. Softijsmachines zijn verdwenen. Inmiddels is La Dame Blanche weer open, met een aangepast assortiment.

Een hoorntje met één ijsbol kost 2 euro, twee bollen kosten 3 euro en drie bollen kosten 4 euro. Voor 1 euro extra wordt een romige topping toegevoegd. De beschikbare smaken zijn aardbei, chocolade, citroen, cookies & cream, framboos, suikerspin en vanille.



Oreo

Daarnaast kwamen er drie ijsspecialiteiten die geserveerd worden in glazen bakjes. Dat zijn Dame Rouge met frambozensmaak en aardbeiensaus, Dame Noir met chocolade en Oreo en Dame Blanche met vanille-ijs, koek en karamelsaus.











































