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Efteling

Luchtfoto's: nieuw Efteling-sprookje verrijst pal naast paleis van De Chinese Nachtegaal

Gisteren, 23.18 uurBeeld: @RingelbergNick

FOTO'S Het moet dé nieuwigheid worden voor het 75-jarig bestaan van de Efteling: de Sprookjesbibliotheek in het Sprookjesbos. Nieuwe luchtfoto's, gemaakt door een dronevlieger, laten zien wat de stand van zaken is op de bouwplaats. Nadat de fundering werd gelegd, liggen inmiddels de eerste stalen onderdelen voor de constructie klaar.

Opvallend genoeg staat het oude paleis van De Chinese Nachtegaal ook nog overeind, pal naast de toekomstige bibliotheek. Dat bouwwerk kan pas in het najaar afgebroken worden, vanwege een lopend ecologisch onderzoek. Uiteindelijk wordt even verderop een nieuwe, kleinere uitbeelding van de klassieke vertelling gerealiseerd.

De positionering van de Sprookjesbibliotheek is geen toeval: op deze manier kan de bouw van het nieuwe sprookje doorgaan, ondanks dat de nachtegaal nog niet helemaal gevlogen is. Afgelopen week kwamen nieuwe ontwerpen naar buiten van het project, dat ook een renovatie voor de souvenirwinkel In den Ouden Marskramer omvat.





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