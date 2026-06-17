Efteling

Efteling onthult na zestien jaar de reden dat het Waterorgel niet meer open is

AUDIO De Efteling heeft zestien jaar geleden afscheid genomen van een klassieke attractie: het Waterorgel. Tussen 1966 en 2010 konden bezoekers kijken naar een voorstelling met dansende fonteinen in het Carrouselpaleis. Over de sluiting heeft het sprookjespark nauwelijks gecommuniceerd. Nu wordt duidelijk waarom het orgel niet meer in gebruik genomen kan worden.

Het Waterorgel moest aanvankelijk dicht omdat de ruimte werd ingezet als een tv-studio voor Efteling-programma's. Tussen 2010 en 2015 werden er verschillende tv-shows opgenomen. In eerste instantie hield het management de optie open om de nostalgische zaal na het tv-avontuur weer open te stellen. Dat is echter nooit gebeurd.

De Efteling gaf jarenlang geen duidelijkheid over de precieze reden. Deze week wordt het onderwerp kort aangestipt in de podcast Het Geheim van de Efteling, gepresenteerd door Paul de Leeuw. Daarin is onder meer groenbeheerder Mario Dieltjes te gast. De Leeuw wil van hem weten of het Waterorgel anno 2026 nog bestaat.



Regelingen

"Is dat orgel d'r nog, dat Waterorgel?", aldus de presentator. "Nee", antwoordt Dieltjes. "Door alle regelingen rondom legionella hebben we daar uiteindelijk afscheid van genomen." Het is voor het eerst dat legionella in verband wordt gebracht met de sluiting van het orgel.



Legionella is een bacterie die in water kan zitten. Besmetting gebeurt niet door het drinken van water, maar door het inademen van kleine besmette waterdruppeltjes. Die kunnen ontstaan bij verneveling, bijvoorbeeld bij fonteinen.



Longontsteking

In sommige gevallen veroorzaakt de bacterie een ernstige longontsteking. Vooral ouderen, rokers en mensen met een verminderde weerstand lopen meer risico. Dieltjes zegt niet of er ooit daadwerkelijk legionella is aangetroffen in de installatie in het park.



Het Waterorgel bestond uit een installatie van buizen waar water doorheen werd gepompt. Elk uur stonden vier shows van ongeveer tien minuten op het programma, met verlichte waterstralen die op de maat van de muziek werden aangestuurd. Voor de soundtrack deed men een beroep op accordeonduo De Kermisklanten.