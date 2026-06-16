Kermis

Knokpartijen bij botsauto's overschaduwen kermis: vechtvideo gaat massaal rond

FOTO'S Meerdere vechtpartijen bij de botsauto's hebben de kermis in het Brabantse Deurne overschaduwd. Een video van een massale vechtpartij verspreidt zich sinds afgelopen week razendsnel via social media.

Op de beelden is te zien hoe een jongeman uit een botsauto stapt en een andere bezoeker aanvalt tussen de rijdende wagentjes. Daarna ontstaat een vechtpartij waarbij meerdere jongeren betrokken raken. De exploitant van de attractie grijpt uiteindelijk in en sommeert betrokkenen om te vertrekken.

De video kreeg extra aandacht omdat één van de betrokkenen een 21-jarige Deurnenaar is die eerder deelnam aan het televisieprogramma Dropout Resort van omroep PowNed. Zijn bekendheid lijkt een belangrijke reden te zijn dat de beelden viral gingen.



Beledigingen

Volgens de twintiger begon het conflict bij de botsauto's na beledigingen en liep de situatie vervolgens uit de hand. Hij hield naar eigen zeggen onder meer een blauw oog, blauwe plekken en mogelijk een gebroken neus over aan het incident. De politie bevestigde dat er een incident heeft plaatsgevonden en dat er een onderzoek loopt.



Het bleef niet bij die ene vechtpartij. De realityster verklaarde dat hij een dag eerder op dezelfde kermis ook al was geslagen. Daarnaast meldde de politie nog andere geweldsincidenten tijdens de kermisdagen.



Kapotte lip

In de nacht van zaterdag op zondag werd iemand buiten een eetgelegenheid in het gezicht geslagen. Maandagavond ontstond een opstootje waarbij een kermisbezoeker een kapotte lip opliep. Eerder die avond gingen twee jonge vrouwen met elkaar op de vuist.



Ook op de laatste kermisdag was het opnieuw raak bij de botsauto's. Na een botsing tussen twee wagentjes trok een grootvader een minderjarige jongen aan zijn haren. De man verklaarde later dat hij verhaal was gaan halen omdat zijn 4-jarige kleinzoon tijdens de rit een hoofdwond had opgelopen.







