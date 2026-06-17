Marveld Recreatie

Twee nieuwe torens voor overdekt pretpark Bommelwereld, ruim half jaar na de opening

FOTO'S Het overdekte pretpark Bommelwereld was toch nog niet helemaal af. Ruim een half jaar na de opening van het attractiepark in de Achterhoek worden er nieuwe torens toegevoegd aan de façade van de trekpleister. Bezoekers betreden Bommelwereld via Slot Bommelstein, het statige kasteel van hoofdpersonage Olivier B. Bommel.

Het familiepark ging begin oktober vorig jaar open voor publiek. Nu blijkt dat er nog twee blikvangers ontbraken: men heeft gezorgd voor twee extra torens, in dezelfde stijl als de bestaande entree. Die worden aan weerszijden geplaatst als een overgang tussen de kasteelmuren en de groene attractieloods erachter.

Voor het gedetailleerde schilderwerk werd opnieuw RoosArt Paintings ingeschakeld, het gespecialiseerde bedrijf van kunstenares Rosalie de Graaf. "We hebben ze de laatste twee dagen onder handen genomen en ze zijn weer mooi oud gemaakt, dus ze kunnen de lucht in!", schrijft een medewerkster op Facebook.



Museum

Bommelwereld is gebaseerd op de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes, de bekendste creaties van schrijver en tekenaar Marten Toonder. Het park in Groenlo - onderdeel van vakantiepark Marveld Recreatie - telt ruim twintig attracties, een theater en een museum. Bezoekers wandelen door themagebieden die verwijzen naar locaties uit de Bommelsaga.































