Prater

Pretpark laat fans meebeslissen: bedenk naam voor nieuwe achtbaan

VIDEO Pretparkfans mogen zelf de naam bedenken van een nieuwe achtbaan die in 2027 opengaat in Oostenrijk. Het gaat om een rollercoaster van de Duitse fabrikant Mack Rides, onderdeel van het Weense stadspretpark Prater. De bedenker van de winnende naam mag met drie vrienden een ritje maken tijdens de officiële opening.

Voor de winnaars wordt ook een rondleiding achter de schermen geregeld. De nieuwe familieachtbaan vervangt de voormalige Super 8er Bahn, die in 2022 sloot. Het wordt een stalen lanceerachtbaan van ongeveer 20 meter hoog en 600 meter lang, gericht op families. Bezoekers moeten een lengte hebben van minimaal 1 meter.

De nog naamloze coaster wordt onderdeel van parkdeel Lilis Welt. Voor het uiterlijk van de trein vormde de historische Liliputbahn de inspiratie, een miniatuurspoorlijn die al sinds 1928 door Prater rijdt. De opening staat gepland voor het voorjaar van 2027.