Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn onthult programma van Zinderende Zomeravonden: piraten, dino's, showballet en magie

FOTO'S Avonturenpark Hellendoorn heeft het programma van de Zinderende Zomeravonden bekendgemaakt. Tijdens vier woensdagen kunnen bezoekers in het Overijsselse pretpark rekenen op extra entertainment met piraten, een babydino, een jubileumparade en een nieuwe illusieshow van Alfredo Lorenzo.

De Zinderende Zomeravonden vinden plaats op de woensdagen 22 en 29 juli en 5 en 12 augustus. Het park blijft dan geopend voor een uitgebreid avondprogramma, tot 20.00 uur. Verspreid over het park verschijnen verschillende personages en acts.

Zo kunnen kinderen proefjes uitvoeren met Professor NulNix en kennismaken met nieuwe piratenfiguren Kapitein Jacky en Klungelbaard. In het themagebied Oerland, waar dit jaar de attractie OerKracht opende, loopt een ranger rond met een levensechte babydino. Ook vaste gezichten als Roger, Kareltje en de steltenlopers keren terug.



Slotshow

Eén van de hoogtepunten moet een jubileumparade worden. Daarbij trekken alle figuren samen met het Avonturenpark Showballet door het park. De avond eindigt met een slotshow waarin de verschillende personages samenkomen voor een gezamenlijke finale.



Daarnaast haalt Hellendoorn illusionist Alfredo Lorenzo terug naar het park. Hij presenteert tijdens de zomeravonden een nieuwe theatershow onder de naam Jubilee. De voorstelling bevat verschillende illusies, aangevuld met licht- en lasereffecten. Lorenzo verzorgde vorig jaar ook al optredens tijdens de zomeravonden.



Duikshow

Ter gelegenheid van het negentigjarig bestaan besteedt Hellendoorn deze zomer extra aandacht aan de geschiedenis van het park. In een jubileumtentoonstelling zijn historische objecten, oude foto’s en ontwerptekeningen te zien. Verder is er tussen zaterdag 4 juli en zondag 30 augustus een dagelijkse duikshow in het nieuwe Oerland-thema.















