Zoo Plzen

Reuzenkangoeroe valt dierenverzorgster aan: vrouw naar ziekenhuis

Een dierenverzorgster is in het ziekenhuis beland nadat ze werd aangevallen door een kangoeroe van zo'n 80 kilo. Het dier viel de vrouw vorige week zondag onverwachts aan toen ze het dier aan het voeren was. Dat gebeurde in het dierenpark van de Tsjechische stad Pilsen.

De mannelijke reuzenkangoeroe zou de medewerkster eerst tegen de grond hebben gewerkt en vervolgens hebben geschopt. Daarbij liep het slachtoffer diepe scheurwonden op aan haar bovenlichaam. Ze werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De dierentuin - Zoo Plzen - spreekt over een uitzonderlijk incident, dat nog niet eerder voorkwam. Het slachtoffer is een ervaren werkneemster die al jarenlang met de dieren werkt. Waarom de kangoeroe plotseling agressief gedrag vertoonde, is niet duidelijk.



Politie

Volgens de dierentuin veranderde het dier tijdens een reguliere voedersessie onverwacht van gedrag. De kangoeroe verblijft nog steeds in dezelfde groep, maar staat inmiddels onder extra toezicht van verzorgers. Ook de politie onderzoekt de zaak. Aanvankelijk was het incident niet gemeld bij de autoriteiten.



Nadat de aanval in de media verscheen, werd alsnog een onderzoek gestart. Reuzenkangoeroes kunnen een lengte van ruim een meter bereiken. Met hun krachtige achterpoten en scherpe klauwen kunnen ze ernstige verwondingen veroorzaken.