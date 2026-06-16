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Enorm voetbalpretpark moet miljoenen fans lokken: opening vlak voor WK 2030

In Portugal liggen plannen klaar voor een gigantisch voetbalpretpark van 450 miljoen euro. Het project, dat Viva Mundo is gedoopt, moet in het voorjaar van 2030 openen in Santarém, vlak voor de start van het wereldkampioenschap voetbal in Portugal, Spanje en Marokko.

Het park zou een oppervlakte krijgen van ongeveer 80 hectare. De bouw moet in het eerste kwartaal van 2027 beginnen. Viva Mundo wordt gepresenteerd als een permanent themapark rond voetbal, met verschillende zones, attracties, restaurants en een hotel met ongeveer driehonderd kamers.

Centraal in het park komt Football World, een themagebied rond een groot meer. Dat gebied wordt onderverdeeld in vier zones: Centre Circle, Passion, Glory en Fantasy. In totaal moet het park uit zes themadelen bestaan. Verder zijn er plannen voor een arena met plek voor ongeveer vierduizend bezoekers, bedoeld voor concerten, shows en live-evenementen.



Gemaakt met AI

In een aankondigingsvideo, gemaakt met AI, zijn onder meer achtbanen en waterbanen te zien. De initiatiefnemers mikken op anderhalf miljoen bezoekers per jaar en zo'n duizend directe banen. Het project is gekoppeld aan het WK van 2030, maar de trekpleister moet ook daarna populair blijven.



Portugal organiseert het toernooi samen met Spanje en Marokko. Santarém ligt ten noordoosten van Lissabon. De investering komt van private partijen. Als betrokken initiatiefnemers worden onder anderen José Ferraz van de Portugese groep JFA en een internationale investeerder genoemd.



Attractiebouwers

De grond was eigendom van de Paróquia de Marvila, een plaatselijke parochie. Projectmanager Carlos Carreiras noemt de planning ambitieus. De eerste afspraken met attractiebouwers moeten in september worden gemaakt. Daarna volgen aanbestedingen en vergunningstrajecten.



In Spanje sneuvelde eerder een plan voor voetbalattracties bij PortAventura World. Dat resort kondigde in 2020 een samenwerking met voetbalcompetitie LaLiga aan, met plannen voor een voetbalgebied of zelfs een apart voetbalpretpark. Uiteindelijk opende alleen restaurant LaLiga TwentyNine's. Ook dat project mislukte: het restaurant sloot dit jaar definitief.