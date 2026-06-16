Efteling

De Efteling deelt foto's van een plek waar je als bezoeker bijna nooit komt: 'Verborgen juweeltje'

FOTO'S Op één plek in de Efteling komen Laven, heksen, Holle Bolle Gijs en andere sprookjesfiguren samen. Wie een rondje maakt in de Stoomtrein, passeert ook het zogeheten Sprookjesstation. Daar wachten verschillende bekende Efteling-bewoners gezamenlijk op de trein. Maar omdat de trein er nooit stopt, kunnen passagiers het tafereel slechts vluchtig bekijken.

Daar komt nu verandering in dankzij een uitgebreide fotoreportage. De Efteling publiceerde een reeks detailfoto's op de officiële Duitstalige Facebook-pagina van het park. Die brengen de verschillende personages en decors tot in detail in beeld. Het gaat om een ontwerp van voormalig creatief directeur Ton van de Ven.

Het Sprookjesstation bestaat sinds 1999. Op een groot bord prijkt de naam Marerijk, al is dat in werkelijkheid de naam van het verderop gelegen station waar de trein wél stopt. Er zijn in totaal elf figuren te vinden, waaronder een heks die door haar gebroken bezem aangewezen is op de trein.



Oermoeder Lot

Ook zien we de Gelaarsde Kat, die opvallend genoeg niet voorkomt in het Sprookjesbos. Achterin zit Holle Bolle Gijs samen met een kabouter op een bankje, dat bijna bezwijkt door het gewicht. Een perronopzichter blaast op zijn fluit. Tot slot is er een groepje Laven, met onder meer Oermoeder Lot.



In het Duitse Facebook-bericht wordt het stationnetje omschreven als "een verborgen juweeltje in de Efteling". "Hier wachten diverse Efteling-figuren op hun treinreis. Een heel bijzonder stukje Efteling, dat je alleen maar kunt bewonderen vanuit de Stoomtrein."



































