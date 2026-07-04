Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Nieuwe familieachtbaan rijdt dwars door gigantische aardbei heen

FOTO'S Een nieuwe achtbaan in Duitsland begint en eindigt in een reusachtige aardbei. De Duitse pretparkketen Karls heeft vandaag een family boomerang coaster in gebruik genomen, afkomstig van de Nederlandse fabrikant Vekoma: Bettys Beerchen Boomerang. Het stationsgebouw is vormgegeven als een aardbei.

De 25 meter hoge en 460 meter lange achtbaan bevindt zich in Karls Erlebnis-Dorf Döbeln. Ook de trein is in thema: bezoekers nemen plaats in karretjes in de vorm van de bekende aardbeienbakjes van de keten. Eerst worden ze achteruit een helling op getrokken, waarna de trein voorwaarts door het station schiet.

Na afloop wordt het volledige parcours achteruit opnieuw afgelegd. De topsnelheid bedraagt 60 kilometer per uur. In het station klinkt een speciaal gecomponeerde soundtrack. Ook zorgde men voor meer dan 80 vierkante meter aan ledschermen, waar animaties op vertoond worden.



Andere vestiging

Bettys Beerchen Boomerang is geschikt voor kinderen. Zij mogen instappen met een lengte vanaf 95 centimeter. Karls bestelde eerder twee boomerang coasters bij Vekoma. Na Döbeln wordt een vergelijkbare attractie neergezet in een andere vestiging van de Duitse pretparkgroep: Karls Erlebnis-Dorf Elstal in deelstaat Brandenburg.















