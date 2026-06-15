Spelen bij Beelen

Schuldeisers eisen bijna 50 miljoen euro na pretparkflop van Hennie van der Most

Schuldeisers van het mislukte attractiepark Rivoli Rotterdam eisen samen bijna 50 miljoen euro op. Dat blijkt uit het eerste faillissementsverslag van Speelstad Rotterdam, de bv achter het nooit geopende pretpark van Hennie van der Most. In totaal hebben zich dertig concurrente schuldeisers gemeld.

Zij claimen bij elkaar 49.674.922,83 euro. Daarbovenop komt nog een preferente vordering van de Belastingdienst van 38.207 euro. Op de boedelrekening staat voorlopig slechts 15.911,78 euro. Een groot deel van de schuldenlast komt vermoedelijk voor rekening van Van der Most zelf.

Hij zegt tegen dagblad de Stentor dat hij ongeveer 40 miljoen euro uit eigen bedrijven in Speelstad Rotterdam heeft gestoken. Daarnaast zou de gemeente Rotterdam nog circa 150.000 euro tegoed hebben. De curator trof nog bedrijfsmiddelen aan op meerdere locaties buiten Rotterdam. Ook staat er een oudere personenauto op naam van Speelstad.



Failliete boedel

Die spullen worden de komende tijd geïnventariseerd en verkocht. Het pretparkterrein zelf is geen onderdeel meer van de failliete boedel. De erfpachtrechten aan de Doklaan en Brielselaan werden op 21 april geveild en op 6 mei geleverd aan de koper. Zakenman Wim Beelen betaalde 6,5 miljoen euro voor het terrein.



Een doorstart is uiteraard niet aan de orde. De activiteiten van Speelstad waren nog niet opgestart en de curator heeft geen toegang meer tot de voormalige bedrijfslocatie. Ondertussen loopt nog een conflict over spullen die na de veiling van het terrein zouden zijn weggehaald. De kwestie is vandaag de dag nog niet opgelost.



Forse verliezen

Het verslag geeft ook een inkijkje in de leeggelopen pretparkdroom. De omzet daalde van 412.030 euro in 2023 naar 182.103 euro in 2025. In diezelfde drie jaar werden forse verliezen geboekt. Het balanstotaal liep juist op tot ruim 55,4 miljoen euro. In het verslag wordt gewezen op jaren van onzekerheid, vertragingen en oplopende financiële druk.



Ook het uitblijven van een structurele oplossing voor de erfpacht en problemen met financiers zouden het project de das om hebben gedaan. De curator gaat die lezing nog onderzoeken. Er loopt bovendien een onderzoek naar de administratie, mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid en paulianeus handelen.



Te laat

De jaarrekening over 2024 werd op tijd gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2022 en 2023 kwamen te laat binnen. Tegenover de Stentor noemt Terlouw de kans klein dat schuldeisers uiteindelijk veel geld terugzien. Er zouden nog maar beperkte bezittingen over zijn om te verkopen.



Bij het faillissement waren nog twee mensen in dienst. Kort daarvoor liepen drie arbeidscontracten al af. Speelstad Rotterdam werd opgericht in 2012. Van der Most wilde in Rotterdam-Zuid een groot attractiepark bouwen, maar een officiële opening kwam er nooit. Inmiddels sloopt opvolger Beelen een groot deel van de oude attracties om plaats te maken voor een speelpark.



