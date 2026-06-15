Efteling

Efteling-woordvoerder blikt terug op rel rond plantaardig eten: 'Niet proberen om ieder debat te winnen'

Hoe ga je te werk als woordvoerder van de Efteling? In een interview geeft Steven van Gils, voorlichter van het wereldberoemde Kaatsheuvelse attractiepark, een kijkje in de keuken. Daarbij blikt het Efteling-gezicht terug op enkele recente relletjes, waaronder een landelijke discussie over plantaardig eten. Het is in zulke situaties lastig om niemand tegen de borst te stuiten, legt Van Gils uit.

De Efteling-woordvoerder sprak met vakblad Marketing Report naar aanleiding van zijn nominatie voor woordvoerder van het jaar 2026 bij de Dutch PR Awards. Daarin vertelt hij onder meer welke onderwerpen de afgelopen tijd de meeste aandacht vroegen. Eén van de dossiers die hem het meest bezighield, was de maatschappelijke discussie over het uitbreiden van het plantaardige horeca-aanbod in de Efteling.

Wat begon als een gesprek over eten, kreeg volgens hem op sommige plekken een veel bredere lading. "Reacties gingen soms zelfs over betutteling of het gevoel dat typisch Nederlandse gewoontes onder druk zouden staan", zegt Van Gils. Hij noemt dat een voorbeeld van hoe snel onderwerpen in een gepolariseerde samenleving kunnen uitgroeien tot een groter maatschappelijk debat.



Geloofwaardig

De discussie draaide om het vervangen van vertrouwde producten - poffertjes, nuggets, burgers en pannenkoeken - door plantaardige alternatieven. In zulke gevallen probeert de Efteling vast te houden aan de eigen koers, benadrukt de zegsman. "Juist in dit soort discussies heb ik ervaren dat je als woordvoerder niet moet proberen ieder debat te winnen, maar wel moet zorgen dat je organisatie herkenbaar en geloofwaardig blijft."



Ook de komst van de nieuwe attractie Danse Macabre haalt hij aan als voorbeeld van het belang van woordkeuze. Rond die ontwikkeling draaide de discussie voor sommige fans vooral om het verdwijnen van het Spookslot, terwijl de Efteling de nadruk wilde leggen op een nieuwe ervaring die voortbouwt op de geschiedenis van die locatie.



Mede-eigenaar

Volgens Van Gils komt dat doordat veel bezoekers een persoonlijke band hebben met het park. "Veel mensen voelen zich mede-eigenaar van de herinneringen die ze hier hebben opgebouwd. Daardoor hebben ze vaak een uitgesproken mening over ontwikkelingen. De woorden die je kiest maken dan echt verschil."



Daarbij speelt framing een belangrijke rol, stelt de woordvoerder. "Zodra een onderwerp in de publiciteit komt, ontstaat er vaak direct een bepaald beeld of perspectief. De verleiding is groot om daar als organisatie automatisch in mee te bewegen. De uitdaging voor woordvoerders is om zich daarvan bewust te zijn en steeds opnieuw te bepalen vanuit welke context en waarden je zelf het verhaal vertelt."



Taalgevoel

Van Gils zegt dat taalgevoel steeds belangrijker wordt voor woordvoerders. "Woorden zijn namelijk nooit neutraal. Wie de woorden kiest, bepaalt vaak ook het gesprek dat daarna volgt." Hij omschrijft zijn functie als meer dan alleen contact onderhouden met journalisten.



De Efteling-voorlichter adviseert ook management en directie over onderwerpen die de reputatie van het attractiepark kunnen raken. Hij probeert naar eigen zeggen voortdurend aan te voelen wat er speelt. "Vaak voel je al vroeg aan wanneer een onderwerp gevoelig ligt of extra aandacht gaat vragen", zegt Van Gils. "Een woordvoerder staat wat mij betreft altijd een beetje aan."



