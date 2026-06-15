Sea Life Scheveningen

Sea Life Scheveningen volgende maand weer open na megaverbouwing: dit is er nieuw

Bezoekers van Sea Life Scheveningen kunnen na de heropening niet alleen vissen en haaien bekijken, maar ook virtueel tussen zeedieren duiken. Na een grote verbouwing introduceert het aquarium aan de boulevard verschillende nieuwe onderdelen, waaronder een virtualreality-ervaring en rondleidingen achter de schermen.

Sea Life was bijna een jaar gesloten voor een grootschalige renovatie. Daarbij zijn de technische installaties, bezoekersvoorzieningen, het interieur en het exterieur vernieuwd. Ook de gevel werd aangepakt. Vanaf dinsdag 14 juli zijn bezoekers weer welkom. Tickets zijn nu online te koop.

Nieuw is de Virtual Reality Experience, waarbij bezoekers tegen bijbetaling een digitale duik maken tussen haaien, roggen en andere zeedieren. Daarnaast komt er een betaalde Behind The Scenes Tour. Onder begeleiding van medewerkers krijgen deelnemers toegang tot ruimtes die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek.



Sea at Night

Ook introduceert Sea Life een nieuwe beleving onder de naam Sea at Night. Met behulp van technologie wordt zichtbaar gemaakt hoe het leven op een koraalrif verandert wanneer het dag wordt of juist donker. Verder krijgt de Nederlandse Noordzee een prominentere plek in het aquarium.



Bezoekers kunnen er kennismaken met dieren uit de wateren voor de Nederlandse kust. De bekende onderwatertunnel blijft behouden. Daar zwemmen dieren rond in een bassin met 180.000 liter water. Voor de renovatie moesten alle dieren tijdelijk verhuizen. Ze werden ondergebracht bij andere Sea Life-vestigingen in Europa en bij opvanglocaties in Nederland.