Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe opzet voor zomeravonden in Slagharen: livemuziek en lasergamen in spookhuis

Attractiepark Slagharen stopt met optredens van bekende Nederlanders tijdens de Wild West Summer Nights. De zomeravonden in het Overijsselse pretpark krijgen dit jaar een andere opzet. In plaats van een groot podium op het Fonteinplein wordt gezorgd voor meer entertainment verspreid over het park, waaronder verschillende muzikanten.

Zo treedt op het plein bij de nieuwe attractie Sky Sifter de countrygroep Ramblin' Boots op en komt op het Plaza Mexicana de Mexicaanse sfeer tot leven dankzij een mariachiband. Verder is er een interactieve familieshow met de Red Bandits in de Main Street: de Ameezing Bandits Bingo. Wasberen Randy en Rosie presenteren een discoshow.

Een ander hoogtepunt vindt plaats in spookhuis Crow's Nest, dat bij hoge uitzondering al opengaat buiten Halloween. Bezoekers worden dit keer niet achternagezeten door vogelverschrikkers: men zet de locatie in voor een lasergame. Tickets kosten 7,50 euro per persoon, voor tien minuten speeltijd.



Country fair

Per tijdvak is plek voor maximaal tien personen. Volgens Slagharen is de activiteit geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar, vanwege de donkere setting en de spannende muziek. Verder wordt gezorgd voor streetfood en andere zomerse snacks. Een deel van het park wordt getransformeerd tot een Amerikaanse country fair, met kermislekkernijen.



Op zaterdagavonden komt er een gezamenlijke afsluiting in de Music Hall, in de vorm van een bingoshow. Er zijn dit jaar Wild West Summer Nights op woensdag 22, zaterdag 25 en woensdag 29 juli en zaterdag 1, woensdag 5, zaterdag 8, woensdag 12 en zaterdag 15 augustus.



Burgemeester

Het avondprogramma start om 16.00 uur, als Burgemeester Bright het startschot geeft op het Fonteinplein. Slagharen blijft open tot 21.00 uur. Voordelige avondtickets zijn geldig vanaf 16.00 uur, maar met reguliere entreebewijzen en abonnementen mogen bezoekers de hele dag blijven.



