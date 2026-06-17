Efteling

Laat je huis ruiken naar Danse Macabre uit de Efteling: nieuwe geurstokjes en -spray

FOTO'S Bezoekers van de Efteling krijgen de kans om hun huis te laten ruiken naar Danse Macabre. Vanaf vandaag worden in het attractiepark geurstokjes, geurspray en geurkaarsen verkocht, gebaseerd op het bekende spookspektakel. De nieuwe producten zijn verkrijgbaar in Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de shop bij de uitgang van de attractie.

Eerder werden al geuren ontwikkeld rond Droomvlucht, Fata Morgana, Symbolica, De Vliegende Hollander, de Piraña en - tijdelijk - De Chinese Nachtegaal. Aan dat rijtje is nu dus Danse Macabre toegevoegd. De spray kost 17,50 euro, de stokjes en de kaars 20 euro. Het laatstgenoemde item is momenteel uitverkocht.

Assortimentsmanager Michael van Dort spreekt op LinkedIn over "een unieke geurbeleving die de magie, spanning en mystiek van Danse Macabre tot leven brengt". "Laat je meevoeren naar de vervallen abdij in het Huyverwoud en dans door de kapel, gedragen door de geursymfonie van salie en wierook", aldus Van Dort.















