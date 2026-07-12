Parc Astérix Paris

Nieuwe avondshow in Parc Astérix in première: honderden drones, fonteinen, projecties én vuurwerk

VIDEO Parc Astérix heeft zaterdagavond een nieuwe avondshow in première laten gaan. De ongeveer tien minuten durende voorstelling Astérix et la Potion d’Étoiles combineert honderden drones met fonteinen, projecties op water, lichteffecten en een spectaculaire vuurwerkfinale. Looopings kan een videoregistratie van de volledige productie laten zien.

De show vertelt een verhaal over de Galliërs uit de Asterix-strips. Daarbij verschijnen in de lucht onder meer sterren, een vergrootglas, Gallische bouwwerken, wapenschilden, speren, een zwijn, dorpsdruïde Panoramix die een toverdrank bereidt, een Vikingschip dat in tweeën breekt en het hondje Idefix.

Ook Asterix en Obelix zelf worden met behulp van drones uitgebeeld, net als het logo van het attractiepark. Elke avond worden volgens Parc Astérix ruim 370 drones ingezet. Eerder werd gesproken over 350 drones. Opvallend is dat de voorstelling eindigt met een grote hoeveelheid vuurwerk, ondanks de strenge beperkingen die in Frankrijk van kracht zijn vanwege een hittegolf.



Starttijd verschuift

De avondshow is dagelijks te zien tot en met zondag 30 augustus. De starttijd verschuift gedurende de zomer van 22.45 uur naar 22.30 uur en later naar 22.15 uur, afhankelijk van de zonsondergang. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat attracties eerder kunnen sluiten sluiten vanwege de technische voorbereidingen.