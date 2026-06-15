Plopsaland Resort Belgium

Studio 100 ontwikkelt magische circusshow voor Plopsaland: Cirque du Soleil meets Fantastic Beasts

VIDEO Een mengelmoes van Cirque du Soleil en de Harry Potter-serie Fantastic Beasts. Zo kan een nieuwe theatershow in Plopsaland Belgium wellicht het best omschreven worden. Studio 100 presenteert plannen voor de theaterproductie Dr. Molino's Magical Circus. Die is vanaf volgend jaar te zien in het Studio 100 Theater, onderdeel van het Vlaamse attractiepark.

Met de voorstelling waagt Studio 100 zich voor het eerst aan een eigen circusproductie. Centraal staat het personage Dr. Molino, een ontdekkingsreiziger die volgens het verhaal de wereld rondtrekt in een zeppelin en onderweg bijzondere figuren, acrobaten, clowns en mythische wezens ontmoet.

De show bevat geen gesproken tekst. Daardoor moet de productie toegankelijk zijn voor bezoekers van verschillende nationaliteiten, bijvoorbeeld niet-Nederlandstalige toeristen die aan de kust verblijven. Studio 100 omschrijft de voorstelling als een combinatie van circusacts, acrobatiek, humor en fantasie.



Fantasiewereld

In een aankondigingsvideo zegt Studio 100-oprichter Gert Verhulst dat het gaat om "een echte circusvoorstelling" en "een wonderbaarlijke reis die de verbeelding van jong en oud zal tarten". Ook spreekt hij over "spectaculaire acrobaten", "grappige clowns" en "mythische wezens die zo uit één of andere fantasiewereld zouden kunnen komen".



Het concept vertoont overeenkomsten met de Efteling-productie Caro, een eveneens niet-talige theatershow met acrobatiek en een circusthema. Daarnaast doet de opzet denken aan Le Cirque Arcanus, een show rond de Fantastic Beasts-franchise van Harry Potter in het Amerikaanse themapark Epic Universe.



Mooiste show

Dr. Molino's Magical Circus gaat in mei 2027 in première. De productie wordt exclusief opgevoerd in het Studio 100 Theater van Plopsaland. Verhulst heeft veel vertrouwen in het project. "Ik ben ervan overtuigd dat dit de mooiste show wordt die Studio 100 ooit heeft gemaakt."