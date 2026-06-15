Disneyland Paris

Video: weer een brandje in een popcornkraam van Disneyland Paris

VIDEO Disneyland Paris heeft voor de tweede keer in korte tijd te maken gehad met een brandje in een popcornkraam. Eerder deze maand verscheen al een filmpje van een brand die was ontstaan in een popcornbak op Central Plaza, het plein bij het grote kasteel van Doornroosje.

Afgelopen weekend was het opnieuw raak, dit keer in parkdeel Frontierland. Op beelden is te zien én te horen hoe een toegesnelde bedrijfshulpverlener bezig is met het doven van het vuur. Daarvoor wordt een handblusser ingezet. Rond de kraam hangt een flinke rookwolk.

Een medewerkster probeert voorbijgangers vervolgens op afstand te houden. Er vielen geen gewonden. De kraam in kwestie bevindt zich op een kruispunt tussen Frontierland en Adventureland, bij de toiletten naast restaurant Cowboy Cookout Barbecue. Die horecalocatie werd enkele jaren geleden nog getroffen door een brand.