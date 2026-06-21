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Kermis

Enorme nieuwe blikvanger voor spookhuis: 5 meter brede spin

Vandaag, 13.58 uurBeeld: albert31948, Kermis On Tour

FOTO'S Een gigantisch harig beest verwelkomt bezoekers voortaan bij een groot kermisspookhuis. Aan de façade van de attractie Spuk - Der Geistercoaster is een bewegende spin van 5 meter breed toegevoegd. De nieuwe bewoner wordt Spukra genoemd.

"De nieuwste aanwinst van Spuk - Der Geistercoaster is eindelijk klaar", meldt exploitant Bram van de Molengraft op Facebook. Hij noemt het onheilspellende personage "angstaanjagend realistisch" en "uniek in Nederland". "Durf jij Spukra echt in de ogen te kijken?"

De animatronic, die een plek kreeg op het kassahuisje, is voor het eerst te zien op de kermis in Assen, onderdeel van het jaarlijkse TT Festival. Dat evenement duurt nog tot en met zondag 28 juni. Haunted house Spuk stamt uit 1997. Sinds 2008 is het spookhuis te vinden op de Nederlandse kermis.







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