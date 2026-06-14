Plopsaland Resort Belgium

Klein brandje in Plopsaland: stroom uitgevallen, attracties geëvacueerd

FOTO'S Plopsaland Belgium is zaterdagavond geconfronteerd met een klein brandje. Rond 18.00 uur brak er brand uit in de Piratenzone, waar momenteel gewerkt wordt aan een nieuw Piet Piraat-restaurant. Daardoor was sprake van rookontwikkeling. Ook viel de elektriciteit uit in het omliggende gebied.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Vlaamse attractiepark aan Looopings. "Uit voorzorg werd de brandweer verwittigd en werden enkele attracties tijdelijk geëvacueerd door een korte stroomonderbreking", legt hij uit. De schade zou meevallen.

Drie achtbanen in het park stonden plotseling stil: Anubis The Ride, SuperSplash en The Ride to Happiness. Meerdere brandweerwagens en de politie kwamen ter plaatse. De voorlichter benadrukt dat de situatie snel onder controle was.



Opgevangen

Betrokken bezoekers zijn na afloop opgevangen in het Mr. Spaghetti-restaurant, gelegen bij themadeel Mayaland. Plopsaland was eigenlijk open tot 18.00 uur, maar vanwege de drukte had het management besloten om de sluitingstijd met een uur uit te stellen.







