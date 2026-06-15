Attractiepark Toverland

Speciale WK-snack in Toverland: Doelpaal, met oranje saus

Toverland heeft de komende weken een WK-specialiteit op het menu staan. Bij Katara Plaza, het grote horecapunt in het themagebied Magische Vallei, kunnen bezoekers tijdelijk De Doelpaal bestellen, ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Voor 4,50 euro krijgen lekkerbekken een XXL frikandel met - heel toepasselijk - oranje frietsaus. Met de actie speelt het Limburgse attractiepark in op de WK-koorts. De vorm van de geliefde snack moet een onderdeel van een goal voorstellen.

Het WK voetbal ging afgelopen donderdag van start. Nederland kwam gisteravond voor het eerst in actie, tegen Japan. Dat resulteerde in een gelijkspel: 2-2. Oranje speelt in ieder geval nog op zaterdag 20 juni en in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni, respectievelijk tegen Zweden en Tunesië.



