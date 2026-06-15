Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Speciale WK-snack in Toverland: Doelpaal, met oranje saus

Vandaag, 12.25 uurBeeld: ToverlandFansite

Toverland heeft de komende weken een WK-specialiteit op het menu staan. Bij Katara Plaza, het grote horecapunt in het themagebied Magische Vallei, kunnen bezoekers tijdelijk De Doelpaal bestellen, ter gelegenheid van het wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Voor 4,50 euro krijgen lekkerbekken een XXL frikandel met - heel toepasselijk - oranje frietsaus. Met de actie speelt het Limburgse attractiepark in op de WK-koorts. De vorm van de geliefde snack moet een onderdeel van een goal voorstellen.

Het WK voetbal ging afgelopen donderdag van start. Nederland kwam gisteravond voor het eerst in actie, tegen Japan. Dat resulteerde in een gelijkspel: 2-2. Oranje speelt in ieder geval nog op zaterdag 20 juni en in de nacht van donderdag 25 op vrijdag 26 juni, respectievelijk tegen Zweden en Tunesië.

Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be