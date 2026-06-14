Sea Life Scheveningen

Maandenlange sluiting bijna voorbij: Sea Life Scheveningen maakt heropeningsdatum bekend

Sea Life Scheveningen gaat komende maand weer open. De bekende aquariumattractie aan de boulevard in de badplaats ontvangt vanaf dinsdag 14 juli opnieuw bezoekers. Het complex is sinds september vorig jaar gesloten voor een grootschalige renovatie.

"Ontdek vernieuwde onderwaterwerelden, bewonder bekende en nieuwe dieren en beleef een inspirerende dag voor jong en oud", meldt Sea Life op social media. Morgen gaat de online ticketverkoop van start.

Sea Life was ruim tien maanden dicht. In de tussentijd zijn de technische installaties, de bezoekersfaciliteiten, het interieur en het exterieur van het pand vernieuwd. Ook werd gewerkt aan de stroomvoorziening en leidingen. Alle dieren zijn tijdelijk ondergebracht bij andere Sea Life-locaties en opvangcentra in Europa.



Toekomstbestendig

De sluiting volgde na klachten over achterstallig onderhoud. Medewerkers spraken eerder over zwarte schimmel en andere gebreken. Sea Life-eigenaar Merlin Entertainments liet weten dat de renovatie nodig was om het gebouw toekomstbestendig te maken.



Op de officiële website staan inmiddels ook vacatures voor nieuw personeel. Sea Life zoekt een guest experience host en een dutymanager. "Naast de grootschalige renovatie en de voorbereidingen voor de heropening kijkt Sea Life ook vooruit naar de toekomst van het team", staat op de site.