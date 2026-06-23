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Phantasialand

Bittere pil voor bezoekers Phantasialand: belangrijke snelweg gaat dicht

Vandaag, 07.52 uur

Een belangrijke toegangsweg naar het Duitse pretpark Phantasialand gaat komend weekend volledig op slot. De A553 bij Brühl wordt van vrijdag 26 juni om 21.00 uur tot maandag 29 juni om 06.00 uur in beide richtingen afgesloten. Dat kan zorgen voor extra reistijd voor bezoekers van het attractiepark.

De afsluiting geldt voor het traject tussen de aansluitingen Brühl-Ost en Brühl-Nord, direct ten noorden van Phantasialand. Reden zijn werkzaamheden aan leidingen die over de snelweg lopen. Automobilisten moeten rekening houden met omleidingen en mogelijke drukte op alternatieve routes rond Brühl.

De Duitse autoriteiten raden reizigers aan om de omgeving van Brühl indien mogelijk te vermijden. Als dat niet mogelijk is, krijgen ze het advies om hun reis vooraf nauwkeurig te plannen. Voor bezoekers die vanuit de richting van Keulen naar Phantasialand rijden, is de parallel lopende A1 de belangrijkste alternatieve route.

Lokale wegennet afgesloten
Daarnaast worden lokale omleidingen aangegeven. Ook in de gemeente Brühl zal sprake zijn van verkeershinder: om sluipverkeer tegen te gaan, wordt een deel van het lokale wegennet tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden maken deel uit van een vernieuwing van een hoogspanningsverbinding.

Daarbij worden meerdere elektriciteitskabels vervangen. De huidige leidingen stammen nog uit 1957. Eerder deze maand was hetzelfde traject al enkele dagen dicht vanwege vergelijkbare werkzaamheden. Daardoor is de A553 in juni twee weekenden niet beschikbaar voor verkeer.

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