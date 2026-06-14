Natura Artis Magistra

Dagje dierentuin kan duurder uitvallen: Artis voert variabele entreeprijzen in

Een bezoek aan Artis kost niet langer elke dag hetzelfde. De Amsterdamse dierentuin is overgestapt op variabele entreeprijzen, waardoor de ticketprijs in het vervolg afhangt van de gekozen bezoekdatum. Zo hoopt men de bezoekersstroom beter over het jaar te kunnen verdelen.

Online betalen volwassenen nu tussen de 27,50 en 32,50 euro voor een toegangskaartje. De hoogste tarieven worden gevraagd op populaire dagen, zoals weekenden en schoolvakanties. Tijdens de zomervakantie bedraagt de online entreeprijs bijvoorbeeld 32,50 euro.

Artis werkte eerder met vaste tarieven. Eerder dit jaar betaalden bezoekers online 29,50 euro voor een kaartje. Aan de kassa bedroeg de entreeprijs 30,50 euro. Inmiddels ligt het kassatarief op 32,50 euro. Maar wie buiten drukke periodes komt, kan voortaan juist goedkoper uit zijn.



Concurrenten

Voor verschillende doordeweekse dagen in januari, februari, november en december kost een ticket op internet 27,50 euro. Met de nieuwe aanpak gaat Artis concurrenten als Diergaarde Blijdorp en Safaripark Beekse Bergen achterna. Zij hanteren ook wisselende prijzen, een maximumtarief van 32,50 euro.