Bobbejaanland

Bobbejaanland verkoopt originele pistolen uit interactieve darkride: onmiddellijk uitverkocht

FOTO'S Een exclusief souvenirtje in Bobbejaanland is vandaag over de toonbank gevlogen. Het Vlaamse pretpark startte vanochtend met de verkoop van originele pistolen uit de interactieve darkride The El Paso Special. Ze werden tussen 1988 en 2012 gebruikt om op doelen te schieten in de karretjes.

Kennelijk zijn ze sindsdien intern bewaard gebleven. Veertien jaar later doken de geweren plotseling weer op, maar nu in een souvenirwinkel. 28 exemplaren werden zojuist voor 79 euro per stuk aangeboden, inclusief een genummerd echtheidscertificaat én een origineel doel uit de attractie.

"Gelimiteerde uitgave ter gelegenheid van 65 jaar Bobbejaanland", valt te lezen op het certificaat. Al om 10.00 uur waren alle items uitverkocht. Overigens zijn de pistolen in de jaren tachtig niet speciaal gemaakt voor Bobbejaanland: ze waren destijds afkomstig uit PlayChoice-10-arcadekasten van Nintendo.



Puntentelling

The El Paso Special was in 1988 de eerste interactieve darkride ter wereld. Bezoekers konden vanaf de opening al met pistolen op doelen schieten, al verscheen een puntentelling pas bij een technische vernieuwing in 2013. De attractie voert langs verschillende decors, waaronder een saloon, een Mexicaans dorpsplein en een goudmijn.







