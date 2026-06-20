Efteling

Efteling geeft festivalterrein complete metamorfose: nieuwe uitstraling voor Efteling Zomerfestival

FOTO'S De Efteling heeft het voormalige Zomerstrand omgetoverd tot een compleet nieuw festivalterrein. Op de Speelweide verschenen de afgelopen weken niet alleen een enorme tent met een podium, maar ook opvallende decoraties in warme zomerkleuren. Nieuwe foto's laten zien hoe het gebied langzaam zijn definitieve uiterlijk krijgt.

Waar het terrein de afgelopen jaren vooral draaide om Jokie en Jet uit Carnaval Festival, kiest de Efteling nu voor een bredere festivalsfeer onder de noemer Efteling Zomerfestival. Dat is terug te zien in vrijwel alle nieuwe elementen. Bij de ingang staat een grote boogconstructie met een grote zon, ronde ornamenten en lichte doekconstructies.

De kleuren oranje, rood, geel, crème en donkerblauw voeren de boventoon. Ook onder de gigantische overkapping is veel nieuwe aankleding toegevoegd. Het podium kreeg een decor met grote bogen, sterren en zonnen. Verderop staan felgekleurde kraampjes die qua vormgeving aansluiten op het nieuwe zomerthema.



DJ Ezel

De afgebeelde zon is niet nieuw: de afgelopen jaren verscheen hetzelfde symbool in de zomermaanden al op de gevel van Symbolica. Het vernieuwde festivaldorpje wordt vanaf vrijdag 3 juli gebruikt voor het zomerentertainment. Op het programma staan optredens van The Red Noses Boogie Boys, The Big Bad Wolf Band, DJ Ezel en Dancing with the Dolls. Ook Prinses Pardijn krijgt een rol op de Speelweide.















































