Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Efteling geeft festivalterrein complete metamorfose: nieuwe uitstraling voor Efteling Zomerfestival

Vandaag, 09.36 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S De Efteling heeft het voormalige Zomerstrand omgetoverd tot een compleet nieuw festivalterrein. Op de Speelweide verschenen de afgelopen weken niet alleen een enorme tent met een podium, maar ook opvallende decoraties in warme zomerkleuren. Nieuwe foto's laten zien hoe het gebied langzaam zijn definitieve uiterlijk krijgt.

Waar het terrein de afgelopen jaren vooral draaide om Jokie en Jet uit Carnaval Festival, kiest de Efteling nu voor een bredere festivalsfeer onder de noemer Efteling Zomerfestival. Dat is terug te zien in vrijwel alle nieuwe elementen. Bij de ingang staat een grote boogconstructie met een grote zon, ronde ornamenten en lichte doekconstructies.

De kleuren oranje, rood, geel, crème en donkerblauw voeren de boventoon. Ook onder de gigantische overkapping is veel nieuwe aankleding toegevoegd. Het podium kreeg een decor met grote bogen, sterren en zonnen. Verderop staan felgekleurde kraampjes die qua vormgeving aansluiten op het nieuwe zomerthema.

DJ Ezel
De afgebeelde zon is niet nieuw: de afgelopen jaren verscheen hetzelfde symbool in de zomermaanden al op de gevel van Symbolica. Het vernieuwde festivaldorpje wordt vanaf vrijdag 3 juli gebruikt voor het zomerentertainment. Op het programma staan optredens van The Red Noses Boogie Boys, The Big Bad Wolf Band, DJ Ezel en Dancing with the Dolls. Ook Prinses Pardijn krijgt een rol op de Speelweide.























Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be