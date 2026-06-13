Bobbejaanland

Horrorclowns in de zomer: Bobbejaanland opent spookhuis in juli, augustus en september

Halloweenfans hoeven dit jaar niet te wachten tot oktober om te griezelen. Eén van de spookhuizen in Bobbejaanland gaat dit jaar al open in de zomermaanden, om het 65-jarig bestaan van het Vlaamse pretpark te vieren. Bezoekers kunnen in juli en augustus dagelijks Bazaar Bizarre betreden, het haunted house met horrorclowns.

Daarnaast zijn de clowns aanwezig in de weekenden van september. "De clowns van Bazaar Bizarre gooien deze zomer al hun deuren open", laat Bobbejaanland weten. "Hun glimlach is vertrouwd, hun neuzen opvallend rood... Zonnecrème vergeten, denken we."

Met een 3D-bril op ontdekken waaghalzen een doolhof waar de decors tot leven lijken te komen. Tickets kosten 5 euro per persoon. Ze zijn verkrijgbaar via de Bobbejaanland-site en bij de ingang van het spookhuis. Bazaar Bizarre, gelegen in parkdeel Desperado City, gaat open tussen 14.00 en 17.00 uur.