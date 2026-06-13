Walibi Holland

Toch weer vuurwerk in Walibi Holland: vijf Zomerse Zaterdagen

FOTO'S Bezoekers van Walibi Holland kunnen deze zomer weer kijken naar een vuurwerkspektakel. Na een jaar afwezigheid gaat er opnieuw vuurwerk de lucht in tijdens de zomervakantie. Dit keer niet op woensdagen, maar op zaterdagen, als onderdeel van het nieuwe evenement Zomerse Zaterdagen.

In 2022, 2023 en 2024 presenteerde Walibi een vuurwerkshow op woensdagen in juli en augustus, als onderdeel van zomerfestival Lekkergaan. Vorig jaar werd Lekkergaan uitgekleed: optredens van artiesten én vuurwerk verdwenen van het programma.

Men besloot te focussen op winteropening Bright Nights, waar vuurwerk wel onderdeel van was. Nu de Bright Nights onverwachts zijn geschrapt, hoeven bezoekers het vuurwerk in de polder niet te missen.



Zang en dans

Walibi zorgt dit jaar voor vuurwerk als afsluiter van vijf Zomerse Zaterdagen, op 25 juli en 1, 8, 15 en 22 augustus. De nieuwe productie, die om 21.45 uur wordt vertoond, heet Summer Beats. Men combineert het vuurwerk met zang en dans. Verder verschijnt er 's avonds een dj.



Ook overdag is er een nieuwe show te zien: Walibi & Friends, om 14.30 en 16.30 uur. Het verhaal gaat over de kangoeroe die zijn vrienden heeft uitgenodigd om een zomers feest te vieren, maar de gasten arriveren te vroeg. Walibi is nog druk bezig met de voorbereidingen voor zijn grote verrassing. Dat heeft te maken met een mysterieuze kist.



Lowlands

Daarnaast gaat Lekkergaan ook weer door, op zes woensdagen: 15, 22 en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus. Tijdens beide evenementen is Walibi open van 10.00 tot 22.00 uur. In het weekend van 22 augustus vindt muziekfestival Lowlands plaats.







