Efteling

Efteling heeft interesse in innovatieve nieuwe achtbaan van attractiebouwer Vekoma: voorovergebogen onder de rail

FOTO'S De Efteling is in gesprek met de gerenommeerde Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma over een bijzondere nieuwe attractie. Het Kaatsheuvelse attractiepark toont interesse in een innovatief achtbaantype van de Limburgse fabrikant: de zogeheten thrill glider. Dat is een rollercoaster waarbij passagiers voorovergebogen onder de rail hangen.

De zitplaatsen zijn vergelijkbaar met de motorbike coasters van Vekoma, zoals de Booster Bike in Toverland, maar dan onder de baan in plaats van erboven. In plaats van een traditionele schouderbeugel krijgen inzittenden een beugel tegen hun rug aan. Vekoma is al jaren bezig met de ontwikkeling van het concept, dat intern ook de titel dragonfly coaster droeg. Inmiddels zijn er voor zover bekend twee exemplaren verkocht.

Die openen naar verwachting in 2027 in het Amerikaanse pretpark Six Flags Magic Mountain en in 2028 in het Franse themapark Futuroscope. Details zijn er nog nauwelijks: Vekoma heeft zelf tot nu toe niets gecommuniceerd over de werking van de thrill glider. Wel is er een vaag ontwerp dat in 2012 werd getoond tijdens een presentatie over niet-gerealiseerde plannen in het Britse park Alton Towers, aangevuld met tekeningen uit een patent gepubliceerd in 2016.



Vuilstort

Ingewijden melden aan Looopings dat de Efteling nu met Vekoma praat over de bouw van zo'n revolutionaire achtbaan. Het gaat daarbij om een project voor het zogeheten LEM-terrein: het gebied achter het Efteling Theater, dat binnenkort gesaneerd moet worden. In een ver verleden was hier namelijk een vuilstort gevestigd.



Aanvankelijk wilde de Efteling uitbreiden op een nieuw stuk grond aan de oostzijde van het park, bij het Efteling Wonder Hotel en het Kinderspoor. In verband met de stikstofproblematiek is dat voorlopig geen optie: het beoogde gebied ligt dichtbij de Loonse en Drunense Duinen. Omdat nieuwbouw op het LEM-terrein vermoedelijk meer kans van slagen heeft, zijn alle ogen daar momenteel op gericht.







Vogel Rok

Vekoma en de Efteling werkten in de jaren tachtig en negentig intensief met elkaar samen, met de komst van attracties als de Python (1981), Polka Marina (1984), de Monorail bij het Volk van Laaf (1990), Villa Volta (1996) en Vogel Rok (1998). Verder was de fabrikant in de race om Symbolica te bouwen, toen nog onder de naam Hartenhof, maar dat ging uiteindelijk niet door.



Daarna bleef het jarenlang stil, maar inmiddels hebben de twee partijen elkaar weer gevonden. In 2024 ontwikkelden ze samen een fictieve duurzame achtbaan, de Twinkle Coaster. Vorig jaar lanceerden beide bedrijven een rolstoelconcept om attracties toegankelijker te maken. En de nieuwe thrillride naast stuntshow Raveleijn, die eind dit jaar opengaat, komt ook uit de koker van Vekoma.



Vlodrop

Een woordvoerder van de Efteling wil niet reageren op het bericht. Met de opening van een thrill glider zou de samenwerking tussen het Brabantse sprookjespark en Vekoma naar een nieuw niveau worden getild. Voor Vekoma betekent het bovendien een prestigieus visitekaartje, dichtbij huis. De fabriek van de internationaal opererende leverancier is gevestigd in het Limburgse dorpje Vlodrop.



Vekoma heeft al wel ervaring met achtbanen waarbij de treinen onder de baan hangen. Al in de jaren negentig ontwikkelde het bedrijf de suspended looping coaster, zoals de Condor in Walibi Holland. Later werd dat idee doorontwikkeld tot soepelere varianten: de suspended family coaster en suspended thrill coaster.



F.L.Y.

Ook probeerde Vekoma in de jaren tweeduizend voet aan de grond te krijgen met een flying coaster, waarbij passagiers niet zitten, maar liggen. Dat resulteerde in verschillende projecten in de Verenigde Staten, maar wereldwijd brak het concept nooit echt door. Wel vormde het de basis voor een nieuwe generatie flying coasters met lanceringen, waarvan het eerste exemplaar - F.L.Y. - sinds 2020 in het Duitse Phantasialand staat.



Suspended thrill coaster











Flying coaster







Motorbike coaster











Thrill glider







