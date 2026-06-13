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Efteling

Uitgelekt: nieuwe ontwerpen voor metamorfose van Raveleijn in de Efteling

Vandaag, 10.48 uurBeeld: @Coshira_

FOTO'S Wat kunnen we verwachten van de aanpassingen bij de Efteling-show Raveleijn? Uitgelekte ontwerpen geven een goed beeld van wat er gaat veranderen in en rond de showarena, die momenteel ingrijpend verbouwd wordt. Daarbij komt niet alleen het nieuwe showdecor in beeld, maar ook een nieuwe souvenirwinkel en een nieuwe toiletruimte.

Laatstgenoemde onderdelen worden gerealiseerd onder de bestaande tribunes. Verder zien we een impressie van de toegangspoort die straks toegang biedt tot dat gedeelte, inclusief nieuwe decoraties. In de arena zelf verschijnen verschillende nieuwe bouwwerken, als we de tekening mogen geloven.

Twee gigantische klokkentorens springen direct in het oog. Ook zijn er tenten en heel veel kleurrijke vlaggetjes, die suggereren dat er een groot feest wordt gevierd. Eerder liet de Efteling al weten dat men in de nieuwe verhaallijn focust op de liefdesrelatie tussen ruiter Thomas en de bannelinge Samira.

Thrillride
De metamorfose van Raveleijn moet eind dit jaar afgerond zijn, in het winterseizoen. Naast een volledige nieuwe stuntvoorstelling, wederom in samenwerking met de Franse producent Puy du Fou, wordt gezorgd voor een mechanische thrillride: Ravenring.







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