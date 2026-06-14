Bobbejaanland

Nieuwe zomershow in Bobbejaanland heet K-pop The Battle

Bobbejaanland zet deze zomer in op K-pop. Het Vlaamse pretpark presenteert vanaf woensdag 1 juli een nieuwe liveshow met bekende nummers uit de hitfilm KPop Demon Hunters van Netflix en liedjes van populaire artiesten als BTS en Rosé.

De voorstelling K-pop The Battle wordt vertoond in de overdekte Arena, achteraan in het park. Bezoekers kunnen dagelijks aanschuiven bij twee voorstellingen, om 14.30 en 16.30 uur. De 25 minuten durende show is gratis toegankelijk voor alle parkgasten.

Bobbejaanland belooft een productie met zang, dans en bekende K-popnummers. Op de setlist staan onder meer Golden van Huntr/X, Dynamite van BTS, How It Is Done van Huntr/X, Soda Pop van de Saja Boys, Free uit KPop Demon Hunters en APT van Bruno Mars en Rosé.



Speciale activiteiten

De show maakt deel uit van de viering van het 65-jarig bestaan van het pretpark. Daarom staat in juli en augustus dagelijks extra entertainment op het programma. Ook in de weekenden van september vinden speciale activiteiten plaats.



Eerder werd al bekend dat spookhuis Bazaar Bizarre deze zomer geopend zal zijn. Daarnaast kunnen bezoekers straks met waterfietsen varen over de grote vijver in het hart van het park. Op het meer verschijnt ook een tijdelijke drijvende bar.



Speurtocht

Verder zorgt Bobbejaanland voor de speurtocht Bobbie's Balloon Bingo, een jubileumquiz over 65 jaar parkgeschiedenis en een speciale versie van de overdekte attractie Revolution, waarbij oude films en soundtracks terugkeren. Ook de Nickelodeon Parade met personages als SpongeBob SquarePants en Patrick maakt deel uit van het feestprogramma.



Bobbejaanland is niet het eerste Europese pretpark dat inspeelt op de populariteit van K-pop. Eerder dit jaar verschenen al K-popactiviteiten in de Italiaanse parken Mirabilandia, Gardaland en MagicLand, het Spaanse Parque de Atracciones de Madrid en het Zweedse Gröna Lund. Het park in Madrid heeft dezelfde eigenaar als Bobbejaanland: Parques Reunidos.