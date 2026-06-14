Duinrell

Driften voor de hoofdprijs: Duinrell kroont eerste driftkampioenen in nieuwe attractie

VIDEO Al driftend balletjes in doelen gooien voor een gratis vakantie: dat was zaterdag de opdracht voor deelnemers aan de eerste editie van de 2,4 uur van Duinrell. Het Wassenaarse attractiepark organiseerde de wedstrijd in de nieuwe attractie Duinrell Drifter, die vorige maand werd geopend.

Negen teams van zes personen namen het tegen elkaar op in de driftmolen. Tijdens drie officiële rondes moesten deelnemers vanuit hun draaiende en uitzwenkende voertuig balletjes in bakken en netten langs het parcours zien te gooien. Elke treffer leverde punten op.

In totaal werd 144 minuten gedrift. Rond de attractie had Duinrell gezorgd voor raceaankleding, een dj en verschillende activiteiten voor deelnemers en publiek. Familieleden en andere bezoekers moedigden de teams aan vanaf de zijlijn.



Vriendengroep

Met het initiatief knipoogde het pretpark naar de beroemde langeafstandsrace 24 uur van Le Mans. De puntentelling was in handen van Duinrell-manager Hugo van Zuylen van Nijevelt. Uiteindelijk ging Team 5, een vriendengroep uit Delft, met de overwinning aan de haal. Zij mogen gratis op vakantie naar Duinrell.