Attractie- en Vakantiepark Slagharen

'Be Aware, Be Wild': nieuwe kledinglijn in Attractiepark Slagharen

FOTO'S Een nieuwe merchandiselijn in Attractiepark Slagharen draait om de slogan "Be Aware, Be Wild". Het Overijsselse pretpark heeft een nieuwe kledingcollectie gelanceerd met T-shirts, hoodies en jassen. We zien mascottes Randy en Rosie, maar bijvoorbeeld ook de afkorting SLG.

Die verscheen onder meer op baseballjassen. Ook de term "Wild West Adventure Experience" komt meermaals terug, net als 1963: het openingsjaar van - toen nog - Shetland Ponypark Slagharen.

"De nieuwste Slagharen-kleding ligt nu in de Main Store", meldt het park op social media. Dat is de grote souvenirwinkel in de Main Street. Op foto's is te zien hoe personen poseren met meerdere varianten van de items, in verschillende kleuren en maten.











