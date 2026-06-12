Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractie- en Vakantiepark Slagharen

'Be Aware, Be Wild': nieuwe kledinglijn in Attractiepark Slagharen

Gisteren, 23.59 uur

FOTO'S Een nieuwe merchandiselijn in Attractiepark Slagharen draait om de slogan "Be Aware, Be Wild". Het Overijsselse pretpark heeft een nieuwe kledingcollectie gelanceerd met T-shirts, hoodies en jassen. We zien mascottes Randy en Rosie, maar bijvoorbeeld ook de afkorting SLG.

Die verscheen onder meer op baseballjassen. Ook de term "Wild West Adventure Experience" komt meermaals terug, net als 1963: het openingsjaar van - toen nog - Shetland Ponypark Slagharen.

"De nieuwste Slagharen-kleding ligt nu in de Main Store", meldt het park op social media. Dat is de grote souvenirwinkel in de Main Street. Op foto's is te zien hoe personen poseren met meerdere varianten van de items, in verschillende kleuren en maten.





Meer Attractie- en Vakantiepark Slagharen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be