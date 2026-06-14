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Man bouwt gigantisch K'nex-reuzenrad in de woonkamer: 'Wanneer je je realiseert dat je kunt doen wat je wil'

VIDEO Als volwassen man heb je alle vrijheid om te doen en laten met je woonkamer wat je wil. Dat is de boodschap van Lot van Os, die op TikTok scoort met een video van een reusachtig reuzenrad. De attractie is volledig gemaakt van K'nex.

Wie dacht dat K'nex alleen bedoeld is voor kleine bouwwerkjes op de kinderkamer, komt bedrogen uit. Van Os bewijst dat het constructiespeelgoed ook geschikt is voor projecten van een heel ander formaat. Zijn reuzenrad is zo groot dat het nauwelijks nog als speelgoed oogt.

Een video van de indrukwekkende creatie is al bijna 60.000 keer bekeken. "Wanneer je je realiseert dat je als volwassene kunt doen wat je wil", verschijnt in beeld. "Hoelang heb ik hierop gebouwd, denk je?", schreef Van Os erbij.



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Het gevaarte, dat bestaat uit duizenden kleurrijke onderdelen, neemt een groot deel van de kamer in beslag: het rad reikt bijna tot aan het plafond. Dankzij een motor kan de attractie ook daadwerkelijk draaien.