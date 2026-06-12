Attractiepark Toverland

Geslaagd voor je examen? Dan mag je met flinke korting naar Toverland

Eindexamenkandidaten die hun diploma op zak hebben, kunnen de komende weken met korting naar Toverland. Het Limburgse attractiepark introduceert een speciaal ticket voor geslaagde scholieren. Het reguliere tarief bedraagt deze zomer 46,50 euro.

Wie tussen de 15 en 20 jaar oud is en kan aantonen dat hij of zij geslaagd is, betaalt nog maar 25 euro voor een entreekaartje. Daarvoor moeten bezoekers bij de ingang een schoolpas en een geldig identiteitsbewijs laten zien. De actie loopt nog tot en met vrijdag 10 juli.

De voordelige tickets zijn uitsluitend verkrijgbaar bij de kassa's van het park. Online worden ze niet aangeboden. Het kortingskaartje is alleen bedoeld voor de geslaagde zelf: eventuele vrienden, familieleden of klasgenoten moeten een regulier toegangsbewijs aanschaffen.



Uitzondering

Er geldt één uitzondering: op zaterdag 27 en zondag 28 juni kunnen de speciale tickets niet gebruikt worden. Op die dagen viert Toverland het 25-jarig bestaan met een 25 uur durend jubileumevenement, het ToverFestival. Er staat dan heel veel extra entertainment op het programma.