Efteling

Exclusief Efteling-cadeau onthuld: dit krijgen bezoekers die de auto laten staan

De Efteling heeft onthuld welk cadeau abonnementhouders kunnen verdienen als ze niet met de auto naar het attractiepark komen. Bezoekers die regelmatig per fiets, per bus of te voet naar de Efteling reizen, kunnen sparen voor een speciale fietstas in Efteling-stijl.

De spaaractie hangt samen met het verdwijnen van het parkeerabonnement. Vanaf maandag 15 juni betalen abonnees per bezoek voor een parkeerplek. Om alternatieve vervoersmiddelen aantrekkelijker te maken, werd een beloningssysteem in het leven geroepen.

Inmiddels weten we hoe het cadeau eruit komt te zien. Het gaat om een groene, waterdichte fietstas met een silhouet van bekende Efteling-attracties. Op de tas zijn onder meer de Python, De Vliegende Hollander en Baron 1898 te herkennen. De fietstas kan zowel op de rug gedragen als aan een fiets bevestigd worden.



Wandelaars

Abonnementhouders ontvangen één punt per duurzame reisbeweging. Dat geldt voor bezoeken per fiets, elektrische scooter, bus of te voet. Wandelaars moeten zich melden bij de Gastenservice. De Efteling kijkt vervolgens naar het woonadres om te bepalen of lopen een realistische optie is.



Voor een cadeau zijn zeven punten nodig én moet een jaar verstreken zijn sinds de start van de spaarperiode. In het najaar van 2026 begint de uitgifte. Wie zeven punten heeft verzameld, krijgt een e-mail met instructies om de fietstas op te halen bij de garderobe.



365 dagen

Per abonnementhouder is maximaal één cadeau verkrijgbaar per periode van 365 dagen. "Na verloop van tijd zullen nieuwe Efteling-items worden geïntroduceerd", valt te lezen op de Efteling-website. Welke dat zullen zijn, is nog niet bekend.



Opvallend is dat bezitters van een elektrische scooter wel punten kunnen sparen, terwijl gebruikers van een gewone scooter buiten de regeling vallen. De reden: men wil "duurzame reiskeuzes stimuleren". Elektrische auto's komen evenmin in aanmerking: de Efteling zegt het systeem bewust te richten op vervoersmiddelen die zorgen voor minder auto's op de parkeerplaats.



